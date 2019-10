Ambroisé Paré, la rencontre de la médecine et de l'humanisme

Ambroise Paré et l'examen d'un malade, par James Bertrand Ambroise Paré et l'examen d'un malade, par James Bertrand











Les Œuvres richement illustrées qu’Ambroise Paré, chirurgien du roi, publie en 1585 sont le fruit de plus de quarante années de pratique et d’écriture. Embrassant toutes les parties de la chirurgie, Ambroise Paré offre, dans une langue savoureuse, et en dépit de tous les gardiens de secrets, la somme des savoirs de son temps, éclairés par sa longue expérience et son amour du vivant.Il inscrit la chirurgie dans un humanisme qui conduit de la connaissance du corps à la contemplation de la nature, admirable dans son ordre comme dans ses prodiges les plus surprenants. Un ouvrage colossal...Ambroise Paré – Les Oeuvres – Classiques Garnier – 9782406091943 – 290 €