Amélie Nothomb retrouve Augustin Trapenard en janvier, dans 21CM

Parce qu’Amélie Nothomb s’est toujours profondément nourrie de l’imaginaire du conte. Son œuvre, marquée par l’enfance, est jalonnée de monstruosité, de beauté et de laideur, d’affrontement entre le Bien et le Mal, et de bonnes fées aussi ! Elle a d’ailleurs réécrit le mythe de Barbe-Bleue dans un roman en 2012 ou préfacé une édition manuscrite d’Alice au pays des merveilles, le célèbre conte de Lewis Caroll.Pour la séquence rituelle de la bibliothèque d’Augustin, Amélie Nothomb nous parle de ses influences littéraires bien sûr. Mais l’écrivaine et le journaliste mangeront aussi des livres ensemble, feront des tours de magie, enverront des courriers dans l’au-delà et rendront hommage à Mylène Farmer, chanteuse à laquelle Amélie voue une véritable passion.Enfin, la lauréate du Grand Prix du Roman de l’Académie française 1999 nous emmène faire un tour… aux pompes funèbres, au milieu des pierres tombales et autres cercueils. L’occasion d’engager une profonde réflexion sur la mort, le sacré et Dieu, thèmes récurrents de ses romans, et notamment de Soif, son dernier ouvrage paru lors de la dernière rentrée littéraire chez Albin Michel et qui lui a valu d’être finaliste du dernier Prix Goncourt.Une émission forte et pétillante avec toujours au programme des surprises de taille et des stars qui sortiront leurs coups de cœur littéraires… de leur chapeau !Rendez-vous le 20/01 à 22H50, sur Canal +.