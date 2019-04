Anansi Boys de Neil Gaiman, une nouvelle édition illustrée, prévue le 16 mai

En quelques mots : Le père de Gros Charlie n’était pas ordinaire : il était Anansi, le Dieu Araignée, l’esprit de rébellion, un dieu filou capable de renverser l’ordre social, de créer une fortune à partir de rien et de défier le diable... Un héritage bien encombrant pour Gros Charlie qui lui n’a rien d’un Dieu.

La suite du best-seller American Gods, lauréat en 2002 du Bram Stoker Award et du prestigieux Prix Hugo, s'impose comme un grand thriller épique où se mêlent mythologie et réalité, diffusée en série sur Amazon.La suite d’American Gods flirte avec la comédie familiale pour mieux nous emporter dans un maelstrom d’aventures mythologiques, avec le talent, le style et l’ironie incomparables de Gaiman. D’ailleurs, les trois premiers volumes du cycle ont rencontré un réel succès.Né en 1960 en Angleterre, Neil Gaiman est l’auteur de célèbres comics, scénariste et romancier. Lauréat de nombreux prix, il est lu dans le monde entier. Son roman culte American Gods, adapté en série par Bryan Fuller et Michael Green, est diffusé sur Amazon depuis 2017. C’est Au Diable Vauvert que ses romans et nouvelles sont publiés.C’est avec Daniel Egnéus que l’auteur a travaillé pour les illustrations. Né en Suède, il vit actuellement à Istanbul où il collabore régulièrement avec des magazines comme The Times, Marie Claire ou encore des éditeurs comme Penguin Random House. Il a reçu le prix Siudmak de l’Imaginaire en 2018 pour l’édition illustrée d’American Gods.[à paraître 16/05] Neil Gaiman, trad. Michel Pagel – Anansi Boys – Au Diable Vauvert – 9791030701814 – 29 €