Ancienne directrice du livre chez Fnac, Élodie Perthuisot part chez Carrefour

Ancienne directrice du livre de Fnac, Élodie Perthuisot vient d’être débauchée du groupe Fnac Darty pour passer sous le giron de Carrefour. L’ex-PDG de l’enseigne, Alexandre Bompard, semble donc minutieusement reconstituer son équipe passée.





sz.u., CC BY SA 2.0





Passée par la rue de Valois entre 2002 et 2004, à l’époque de Catherine Tasca puis de Jean-Jacques Aillagon, elle avait rejoint la Cité des sciences et de l’industrie, comme directrice financière et juridique. Elle était revenue rue de Valois, notamment pour occuper la direction du cabinet du Frédéric Mitterrand.

Elle est diplômée de l’École Polytechnique, de l’Institut d’Études politiques de Paris et titulaire d’un MBA de l’École supérieure de commerce de Paris.

En juin 2012, elle était devenue directrice du livre chez Fnac, après avoir occupé, depuis avril de la même année, la direction de France Billet et de Fnac voyages.

Elle avait été remplacée en septembre 2014 par Coralie Piton, venue de Canal +, étant passée Directrice commerciale du groupe Fnac, puis de Fnac Darty.



Élodie Perthuisot prendra ses fonctions comme directrice marketing et client à compter du 2 mai prochain, chez Carrefour.