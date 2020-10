Angèle Ferrere, lauréate de la Bourse de recherche Louis Roederer 2020

Photographie : illustration, Markus Spiske, domaine public

La thématique du chantier et de la ville est « un prisme significatif pour penser une valorisation des femmes photographes qui pose un double enjeu en termes de visibilité : la place des femmes dans l’espace public d’une part et la place des femmes dans l’histoire de la photographie d’autre part ».Plus largement, le projet d’Angèle Ferrere, docteure spécialiste de l’histoire de la photographie d’architecture et de chantier, permettra de cartographier et de documenter les œuvres de femmes photographes des années 1970-1980 représentées dans les collections du Département des Estampes et de la photographie. Il enrichira ainsi l’histoire du département, en apportant des éléments sur sa politique d’acquisition de photographies au cours de ces deux décennies et sur le réseau tissé avec les femmes photographes actives à l’époque.Le jury de la Bourse de recherche Louis Roederer était notamment composé cette année de Denis Bruckmann, directeur général de la Bibliothèque, et de Michel Janneau, secrétaire général de la Fondation Louis Roederer.La Maison Louis Roederer, Grand Mécène de la Culture et soutien fidèle des expositions artistiques de la BnF, accompagne chaque année la mise en lumière de ses collections photographiques grâce à cette dotation de 10.000 €.Le 6 septembre 1851, Louis-Désiré Blanquart-Évrard vint déposer spontanément les toutes premières photographies de sa production à la Bibliothèque Nationale. Aujourd’hui, grâce à l’application volontaire du dépôt légal, aux donations, à la générosité des artistes et aux nombreuses acquisitions, la collection de la BnF est, avec près de 5 millions de photographies, l’une des premières au monde tant par son ancienneté que par son importance.