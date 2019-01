Angoulême : Augustin Trapenard rallonge 21 CM de littérature jeunesse

Augustin Trapenard livre ses conseils de lecture aux petits et aux grands. À l’occasion du 46ème festival international de la bande dessinée d’Angoulême, 21 cm DE PLUS EN FAMILY donne l’occasion à Augustin Trapenard de présenter cinq livres.On en retrouvera donc un par épisode, tous tirés de la sélection jeunesse du festival, afin de faire entrer la littérature de manière ludique dans le salon de toute la famille. À savoir, y compris avec le nom des traducteurs, qui avait été oublié : L’atelier des sorciers, tome 1, de Kamome Shirahama — Pika Édition (traduction, Fédoua Lamodière, adaptation Shuji Takizawa)Les aventures de Hong Kiltong, de Yoon-Sun Park - Misma ÉditionsCalfboy, de Rémi Farnos — Éditions La PastèqueLe prince et la couturière, de Jen Wang — Éditions La Pastèque (traduction Achille(s))Stig et Tilde, tome 1 : L’île du disparu de Max de Radiguès — Éditions SarbacaneCinq épisodes d’une minute trente seront donc proposés à 20 h 45.