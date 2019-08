Animations, formations, métiers... Tout un catalogue d'idées pour bibliothécaires

Capture d'écran du catalogue d'idées de l'IFLA

L'initiative de l'IFLA, lancée en 2017, avait un objectif simple : sélectionner un certain nombre d'objectifs de développement durable, tels que définis par l'Organisation des Nations Unies, pour lesquels les bibliothèques peuvent s'engager, apporter une contribution et inciter les citoyens à s'impliquer eux aussi. Les professionnels du monde entier ont été invités à participer eux aussi, par l'intermédiaire d'un catalogue d'idées participatif Le principe est simple, dans une logique d'échange professionnel : chaque bibliothécaire était invité à cataloguer une idée qu'il avait lui-même mise en pratique avec succès, pour inspirer ses collègues, parfois à l'autre bout du monde.Ce catalogue d'idées propose de nombreuses initiatives, dans une variété de domaines : liberté d'accès à l'information, défense et valorisation des bibliothèques, accès au patrimoine, valorisation des nouvelles générations de professionnels, utilisation des nouvelles technologies ou encore implication dans la vie des communautés, plusieurs aspects du métier sont abordés.1200 idées sont actuellement affichées dans le catalogue, mais l'IFLA annonce quelque 8500 propositions dans les tuyaux. Elles sont rédigées en anglais, arabe, chinois, espagnol, français, allemand et russe, les 7 langues officielles de l'IFLA.Le catalogue est accessible à cette adresse