Anna Pavlowitch et Patrice Margotin, le binôme de Flammarion

« J’ai le plaisir de vous annoncer la nomination d’Anna Pavlowitch et de Patrice Margotin à la direction des éditions Flammarion et de J’ai Lu », indique Antoine Gallimard dans un communiqué. Après le départ de Gilles Haéri chez Albin Michel, le PDG du groupe recompose donc ses équipes.





Anna Pavlowitch - ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Anna Pavlowitch est nommée Présidente de Flammarion et de J’ai Lu. Elle conserve la direction du département Littérature de Flammarion. Patrice Margotin nous rejoindra, début novembre, aux fonctions de Vice-Président Directeur Général de ces deux sociétés. Début juillet dernier, Gilles Haérie, directeur général de Flammarion, avait quitté l'entreprise pour prendre la direction générale des éditions Albin Michel.

« Les développements éditoriaux initiés par Anna Pavlowitch et le riche parcours professionnel de Patrice Margotin m’ont convaincu de leur talent et de leur capacité à apporter une nouvelle dynamique à cet ensemble. Avec le soutien de Teresa Cremisi et des différents éditeurs de la maison — dont je salue ici le travail — ils porteront une ambition renouvelée, dans un contexte très concurrentiel, pour l’ensemble des domaines éditoriaux et des maisons qui composent Flammarion et J’ai Lu », poursuit Antoine Gallimard.



Anna Pavlowitch entre chez Flammarion en 2007. D’abord nommée responsable éditoriale chez J’ai lu, elle devient directrice littéraire la même année puis directrice éditoriale en 2009. En 2011, Teresa Cremisi lui confie la direction de J’ai Lu. Depuis 2015, Anna Pavlowitch dirigeait le département de littérature générale et les marques Pygmalion et Arthaud.



Patrice Margotin commence sa carrière chez Nestlé avant de rejoindre le secteur de l’édition dans lequel il acquiert une expérience de plus de 20 ans : de 1998 à 2014 dans le groupe Gallimard où il a dirigé le marketing et Futuropolis, et depuis 2014 au sein des éditions Delcourt dont il était le directeur général.

Antoine Gallimard