Anne-France Hubau-Nicolas rejoint le groupe Delcourt-Soleil

Dans un message, le groupe indique que sa future directrice générale, âgée de 40 ans, a effectué un parcours riche et varié dans l’univers de l’édition, au sein de maisons telles que Fleuve Noir, First, les éditions Jean-Claude Gawsewitch, et plus récemment Sonatine et Le Cherche-Midi (groupe Editis), dont elle assurait la direction générale.Guy Delcourt a tenu à saluer son arrivée dans ces termes : « Pour connaître Anne-France de longue date, je sais que ses qualités humaines, son énergie et son grand professionnalisme constitueront des atouts précieux pour la direction et le développement de notre Groupe. »Pour Anne-France Hubau-Nicolas, « c’est un réel bonheur que de rejoindre une maison dont le catalogue et les valeurs — tournées vers l’exigence de qualité et le goût de la découverte — sont à ce point alignés et reflètent aussi clairement l’état d’esprit de l’équipe et de son fondateur ».