Anne Martelle prend la présidence du Syndicat de la librairie française

Lors du Conseil d’administration du SLF, réuni à Paris le 4 octobre 2020, Anne Martelle, directrice générale de la librairie Martelle à Amiens, et présidente de la Commission de liaison interprofessionnelle du livre (CLIL) de mars 2018 à mars 2020, a été élue au poste de Présidente. Elle succède à Xavier Moni, co-gérant de la librairie parisienne Comme un roman, dont le mandat de trois ans arrivait à échéance.









Anne Martelle a annoncé vouloir poursuivre les fondamentaux de l’action du syndicat (accompagnement des libraires, action institutionnelle, sociale et commerciale, communication, suivi de l’Observatoire de la librairie...) mais également développer plusieurs axes prioritaires autour des thématiques suivantes : les marges des libraires, la formation, les salaires, les évolutions et l’environnement de la librairie, le développement durable, la représentativité du syndicat, les clients et leurs nouveaux modes de consommation, ainsi que la présence en ligne des libraires.



Maya Flandin (Vivement dimanche à Lyon) et Olivier Rouard (Charlemagne à Toulon, Hyères, la Seyne, Fréjus et La Valette) restent vice-présidents du SLF. Amanda Spiegel (Folies d’encre à Montreuil) devient présidente de la Commission commerciale. Olivier Rouard poursuivra son mandat de président de la Commission sociale jusqu’en décembre 2020. Sylvie Giberay (Mollat à Bordeaux) lui succèdera à ce poste en janvier 2021. Frédérique Massot (La Rose des vents à Dreux) conserve son poste de présidente de la Commission développement durable.



Le Directoire accueille également deux nouveaux membres : Frédérique Pingault (La Librairie du Tramway à Lyon) et Wilfrid Séjeau (Le Cyprès à Nevers). Le Conseil d’administration a rendu un hommage appuyé au travail mené par Xavier Moni durant son mandat, notamment pour sa gestion de la crise liée au Covid-19.



Composition du nouveau Directoire

Anne Martelle (Martelle à Amiens), présidenteMaya Flandin (Vivement dimanche à Lyon), vice-présidenteOlivier Rouard (Charlemagne à Toulon, Hyères, la Seyne, Fréjus et La Valette), vice-président, président de la commission socialeAmanda Spiegel (Folies d’encre à Montreuil), présidente de la commission commercialeFrédérique Massot (La Rose des vents à Dreux), présidente de la commission développement durableFrançois Céard (Ruc à Colmar), trésorierFrédérique Pingault (La Librairie du Tramway à Lyon)Wilfrid Séjeau (Le Cyprès à Nevers)Florence Veyrié (La Maison Jaune à Neuville-sur-Saône)Serge Wanstok (La Galerne au Havre)