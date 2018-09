Annulation d'un livre sur Nordahl Lelandais, l'éditeur s'incline

Le livre Un ami de la famille — Rapport sur Nordahl L. sera bien retenu et sa publication ajournée. Les avocats de Lordahl Lelandais ont fini par garantir la présomption d’innocence de leur client.





Les éditions Hervé Chopin, qui préparaient la sortie de l’ouvrage, ont ainsi indiqué à l’AFP : « Nous avons renoncé à la parution suite à une demande des avocats de Nordahl Lelandais. »

Cet ancien militaire et maître-chien, soupçonné de différents meurtres, a été mis en examen pour séquestration et meurtre voilà près d’un an – dans le cadre de l'affaire Maëlys et du caporal Arthur Noyer.



Le résumé de l'éditeur pour le livre :



Derrière les révélations épouvantables d’une affaire en poupée russe, voici le roman d’un mystère. Depuis la terrible disparition de la petite Maëlys en août 2017, il ne se passe pas une semaine sans qu’une nouvelle information vienne assombrir le portrait de Nordahl Lelandais, cet ancien militaire déclassé.

Les médias trop pressés et les réseaux sociaux hystériques ont transformé cette affaire en fait de société. Michel Moatti a choisi le roman pour tenter de remplir les silences, les vides et les secrets d’un suspect presque muet.

Le conseil de l’intéressé avait signifié à la maison d’édition que « la jaquette “Naissance d’un monstre”, le synopsis et l’avant-propos de cet ouvrage, disponibles à la consultation sur internet, portaient atteinte à la présomption d’innocence et à la vie privée de M. Nordahl Lelandais ».

Comme la publication est annulée, aucune poursuite judiciaire n’aura lieu. Le titre était prévu pour ce 4 octobre, présenté comme un roman et « une investigation dans ses mensonges et ses errances, et dans les non-dits d’une affaire criminelle qui a bouleversé la France ».