Anti-crise : 500 000 $ de James Patterson pour les libraires

photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Avec #SaveIndieBookstores, le romancier multimillionnaire s’engage : à ses côtés, l’American Booksellers Association et la Book Industry Charitable Foundation, ainsi que Reese Witherspoon, actrice, productrice et femme d’affaires.Patterson va en effet, pour ce mois de juillet, abonder à la hauteur de 500.000 $ pour aider les librairies. « Je suis préoccupé par leur survie, elles qui sont au cœur des rues de notre pays. Je crois que les livres sont essentiels. Ils nous rendent, en tant qu’humains, plus aimables et empathiques », indique-t-il. « Et ils ont le pouvoir de nous éloigner — même momentanément — de sentiments d’écrasement, d’anxiété ou d’effroi », rapporte l’AP.Ce nouveau soutien intervient alors que les ventes de livres sur les trois dernières semaines ont chuté une nouvelle fois. Et malgré la résurgence des librairies indépendantes ces dernières années, les marges restent minimes, que l’on parle des États-Unis ou de France d’ailleurs.La campagne prolonge le mouvement impulsé en avril dernier, présentée par le romancier même :À ce moment, Patterson demandait à tout un chacun de prendre part à une levée de fonds en faveur des libraires