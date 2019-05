“Antispécisme, télétravail, écocide” : le florilège du Larousse 2020

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

L’intégration dans le dictionnaire des néologismes les plus idoines rend compte chaque année des mutations de notre temps. Le linguiste Bernard Cerquiglini, qui supervise cette nouvelle édition, parle à ce titre d’une « sismographie d’un nouveau siècle », dans un communiqué.



L’édition 2020 est notamment l’occasion de constater l’évolution des préoccupations écologiques, un des défis les plus prégnants de notre époque. Le dictionnaire, explique Bernard Cerquiglini, fait en effet « écho à nos alarmes et à nos craintes ». Des mots teintés d’un pessimisme parfois alarmiste ont ainsi été intégrés : écocide, continent de plastique, climato-sceptique. Néanmoins, beaucoup d’autres termes entrés dans l’usage expriment un sursaut écologique dans l’esprit des citoyens : croissance verte, lombricompostage, permaculture, écoquartier, véganisme sont parmi les plus usités.



Plus globalement, ce nouveau lexique révèle de nouvelles mœurs. Il entérine une nouvelle façon de travailler (ubérisation, télétravailleur, burn-out) ou encore un remodelage du monde de l’entreprise (start-up, autoentrepreneur). Le dictionnaire laisse transparaître les évolutions politiques de notre monde globalisé parfois en crise avec des mots comme anti-système, zadiste, post-vérité.





On décèle également la progression d'un lexique aux accents féministes : charge mentale, inclusif.ve. Plus encore, le nouveau vocabulaire rend compte du profil sociologique phare du 21ème siècle, le « bobo », avec des termes tels que detox ou zénitude.





Parmi les personnalités nouvellement adoubées par le dictionnaire, on retrouve plusieurs écrivains : Patrick Grainville, Régis Jauffret, François Jullien, André Miquel et le britannique Michael Morpurgo. La philosophe et philologue Barbara Cassin, marraine de l'édition 2020, est également intégrée dans le dictionnaire.



Il sera en vente le 22 mai.