Antoine Gallimard : "Notre partenaire n’est ni Apple ni Google, mais Amazon"

Antoine Gallimard, ActuaLitté CC BY SA 2.0

"On a le sentiment que le livre perd sa place"

Et les GAFA dans tout ça?

"La force de notre maison, ce sont ses auteurs"

Premier point à soulever : la dure loi de l'offre et de la demande. Pour Antoine Gallimard, la décélération du marché de l’édition – entre 0 % et – 2 % – est en partie en lien avec cette surproduction des livres, que le Monde évalue à 68 000 ouvrages par an. Il parle même d'une « surchauffe du système ».« Il y a les rentrées littéraires de septembre, de janvier, du printemps, les livres d’été, etc. Le libraire est envahi de colis, des piles d’ouvrages arrivent chez le critique alors que le temps de lecture des grands lecteurs s’est réduit », affirme-t-il.« On pense avoir perdu près de 500 000 lecteurs chez les 16‐30 ans ces dernières années. Dans certains lycées, on impose un quart d’heure de lecture chaque jour pour tous. » Une initiative qu'encourage le PDG de Madrigall.Avec environ 400 livres nouveaux par an pour les éditions Gallimard (hors folio) il n'estime pas que le groupe publie « trop ». L'ajustement des programmes étant une de ses principales préoccupations, il confie au Monde avoir réduit le nombre de grands formats qui paraissent chaque année de 3 à 4 %.« Si le livre est toujours très bien considéré dans notre société, on a en même temps le sentiment qu’il perd sa place. Les bibliothèques et les écoles, faute d’argent, en commandent moins. Les libraires retournent parfois aux éditeurs plus de 50 % d’un ouvrage reçu. C’est une perte d’énergie et de valeur. »En outre, Antoine Gallimard pointe du doigt la difficulté de percer pour un jeune auteur, en raison notamment de la concentration sur les best-sellers. « De grosses machineries commerciales – publicité, réseaux sociaux – provoquent une bousculade marchande et oppressent le marché. La vie d’un livre suppose du temps, de la complicité entre un lecteur et un libraire. »« Notre partenaire n’est ni Apple ni Google, mais Amazon, qui veut être présent dans l’autoédition, la librairie, la vente d’occasion… », reprend le PDG.« En France, les règles du jeu sont bonnes, comme le prix unique, le respect des droits d’auteurs. Bien sûr, Amazon n’est pas complètement à son aise dans ce dispositif favorable à la diversité des acteurs. Il effectue des pressions permanentes sur les conditions de vente. »D'après lui, le vrai fléau serait les marketplace de livres d'occasion parce qu'ils « brouillent la perception du prix chez le consommateur » et « échappent totalement à la rémunération des auteurs et des éditeurs ».L'interview continue ensuite autour de Madrigall, ses projets, ou encore les regrets du Groupe. Avec comme premier point : le renoncement à publier les pamphlets antisémites de Céline. Le PDG affirme ne pas regretter d'avoir suspendu cette publication « eu égard à la montée de l'antisémitisme aujourd'hui ». Ce qu'il regrette en revanche, « ne pas avoir pu mener le travail préparatoire que devait appeler cette édition critique ».Il continue en affirmant que la force de leur maison « ce sont ses auteurs, ses éditeurs. Le fait d’être à l’affût de nouveaux talents, d’être capable de réagir rapidement et ne pas sacrifier aux succès à court terme. Croire dans les auteurs que nous publions et en accepter les échecs. Être heureux des succès qui arrivent comme le livre exceptionnel de Philippe Lançon Le Lambeau ». Une grande fierté pour lui de l'avoir publié, ajoute-t-il.Si la famille Gallimard et ses actionnaires historiques détiennent à plus de 75% le capital de Madrigall, LVMH en détient aujourd'hui 9,5 %. La question du rachat par LVMH ne se pose cependant pas pour Antoine Gallimard, ayant un pacte d’actionnaire et des accords de partenariat, « tout à fait profitables pour la maison ».Via Le Monde