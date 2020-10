Antoine Spire devient le nouveau président du Pen Club français

crédit photo : Antoine Spire - Pamputt, CC BY SA 4.0

Celui-ci, après avoir accepté cette responsabilité et remercié le comité directeur pour sa confiance, a tenu à insister sur l'urgence à effectuer les principales tâches de l'association :1) défendre la liberté d'expression en France et dans le monde2) organiser la publicité autour des atteintes insupportables aux droits de création et d'expression en Turquie (voir, par exemple, les cas d'Ahmet Altan et d'Asli Erdogan), en Algérie (voir, par exemple, les cas de Khaled Drareni et Mohamed Tadjadit), en Russie, en Chine (notamment en pays ouïgour) et ailleurs.3) promouvoir la francophonie et défendre la richesse de la diversité linguistique de par le monde.4) défendre les légitimes revendications des femmes écrivains, victimes depuis des siècles de la domination masculine.5) rassembler des écrivains en plus grand nombre autour des valeurs de paix de liberté et de tolérance.Pour ce faire, le nouveau président s'appuiera sur le comité directeur de l'association, systématiquement impliqué dans la vie de l'organisation. Il souhaite multiplier les occasions de réfléchir collectivement aux principaux enjeux de la conjoncture intellectuelleLe PEN Club français, fondé en 1921, est une association qui promeut la liberté d’expression et de création et qui défend les droits des écrivains, journalistes, éditeurs, traducteurs menacés ou emprisonnés dans le monde du fait de l’expression de leurs idées.