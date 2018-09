Antonio Lobo Antunes, second écrivain portugais à intégrer La Pléiade

La presse portugaise n’en revient pas, et apprécie d’autant plus. L’écrivain António Lobo Antunes sera le second auteur lusophone, après Fernando Pessoa, à intégrer la bibliothèque de la Pléiade. Et, cela devient une habitude, à y figurer de son vivant.





António Lobo Antunes - Georges Seguin, CC BY SA 3.0



« Être dans la Pléiade, c’est bien plus grand que de recevoir le prix Nobel », assure l’auteur, de toute évidence flatté par cette nouvelle. Le coffret contiendra Obra poética, son œuvre poétique, à travers 2176 pages.

« Je rêvais de cette distinction depuis que j’ai 13 ou 14 ans, de mon adolescence à aujourd’hui. C’est la plus haute récompense que l’on peut recevoir en tant qu’écrivain », assure-t-il.

« Figurer au milieu de ces sages me procure un immense plaisir et une grande joie. » En 2007, il avait cependant reçu le prix Camões, le plus important en littérature portugaise.

Âgé de 76 ans, il a par ailleurs annoncé que son prochain roman, A Ultima porta antes de Noite, sortirait prochainement, mais serait également l’un de ses derniers écrits. Selon lui, l’œuvre de sa vie est quasiment achevée, plus grand-chose ne reste à dire.

La collection fondée en 1931 compte des auteurs prestigieux, français aussi bien qu’étrangers. António Lobo Antunes, pour sa part, a été publié chez Christian Bourgois, ainsi qu’aux éditions Métailié. Son prochain livre, Jusqu’à ce que les pierres deviennent plus légères que l’eau, doit paraître en janvier 2019 chez le premier.

via Publico