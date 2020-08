Apeirogon : Israélien et Palestinien, deux pères aux filles assassinées

Abir avait dix ans, Samadar treize. Leurs filles. Toutes deux sont mortes, victimes du conflit qui mine ce proche orient martyr.Passés le choc, le chagrin, les souvenirs, le deuil, sourd le besoin, l’envie, de sauver des vies. « Combattants for Peace » sera le fruit d’un travail commun de ses deux pères à jamais amputés, un besoin de dialogues nés de leur histoire de vie.En explorant le genre romanesque, jouant de la poésie, de la non-fiction, de la photographie, tel un miroir à mille facettes, toutes celles de ce conflit historique, politique, philosophique, religieux, musical, cinématographique, géographique, Colum Mc Cann nous dans une quête obstinée et obsédante de la justice et de la paix.« Les lecteurs familiers de la situation politique en Israël et en Palestine remarqueront que les forces motrices qui sont au cœur de ce livre, Bassam Aramin et Rami Elhanan, existent pour de vrai. Par ˝vrai˝, j’entends que leurs histoires — et celles de leurs filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan — ont été bien décrites, en film comme en texte.Les transcriptions des deux hommes, dans la partie centrale du livre, ont été rassemblées à partir d’interviews menées à Jérusalem, à New York, à Jéricho et à Beit Jala. Mais partout ailleurs, Bassam et Rami m’ont autorisé à modeler et à transformer leurs mots et leurs mondes. Malgré ces libertés, j’espère être resté fidèle à la réalité de leurs expériences partagées. Nous vivons notre vie, disait Rilke, en cercles de plus en plus larges qui passent sur les choses. » Colum McCannColum McCann, trad. Clément Baude – Apeirogon – Belfond – 9782714450081 – 23 €