Apollonie, la mystérieuse maîtresse de Charles Baudelaire

Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel, est un roman né de la passion de Céline Debayle pour l’art. Au départ, une statue du musée d’Orsay, Femme piquée par un serpent, d’Auguste Clésinger, datant de 1847. C’est Apollonie Sabatier, qui pose pour cette pâmoison voluptueuse. Qui est-elle ?









Apollonie Sabatier dite la Présidente, anime un salon artistique et littéraire. Muse de Baudelaire, elle lui inspira dix poèmes des Fleurs du Mal. Si Baudelaire fut pendant cinq ans son amoureux idolâtre, il ne fut son amant qu’une seule fois.



De cet unique rendez-vous charnel, nous savons peu de choses. Mais, à partir de quelques lettres échangées entre les amants, Céline Debayle nous le raconte avec brio et érudition. Dans un style brillant et élégant, elle force la porte de l’intime sans jamais tomber dans le voyeurisme.



Le contexte, lui, est largement documenté. On y retrouve Paris sous le Second Empire, on y croise les grands noms de la littérature et des Beaux-Arts. Roman du désir et de la déprise amoureuse, c’est aussi le portrait d’une femme libre, longtemps considérée comme une courtisane, mais très en avance sur son temps.



Céline Debayle est née à Nice et vit aujourd’hui à Paris. Grand reporter (Géo) et journaliste (Santé Magazine, Côté Femmes, Quo,...) elle a publié une quinzaine d’ouvrages, dont Sur les traces de Lawrence d’Arabie (Séguier, 1989) Grèce (Flammarion, 1993), Les pains et leurs recettes (Chêne, 1996). Baudelaire et Apollonie, le rendez-vous charnel est son premier roman.





[à paraître 2/05] Céline Debayle – Baudelaire de Apollonie – Arléa — 9782363081902 – 17 €