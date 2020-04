Appel à l’aide de la Libreria Stendhal, librairie française de Rome

Marie-Ève Venturino, gérante

Déjà précaire économiquement le confinement a été le coup de grâce pour la librairie Stendhal . Surtout que le déconfinement ne sera sans doute pas synonyme de retour à la normale. Il est ainsi très peu probable que les clients soient, comme avant, autorisés à passer des heures dans le magasin, sans idée précise, cherchant de quoi alimenter leurs PAL.« Les prochaines semaines seront difficiles et ce qui fait la beauté de la librairie, le fait d’être devenue un lieu vivant, d’échanges et de rencontres, un lieu d’engagement et de participation, un lieu de diversité culturelle et d’expérimentations, sera mis à l’épreuve de la distanciation sociale, antithèse même de notre métier », indique la librairie.Après s’être tournés vers les aides publiques, les propriétaires ont fait le constat qu’ils ne pourraient pas sauver le lieu sans un appel aux dons. « Des aides publiques ont été demandées à la France, mais la subvention accordée aux librairies françaises à l’étranger ne suffira pas à nous relever. Du côté de l’Italie, il n’existe qu’une possibilité d’emprunt à laquelle la librairie ne pourra pas accéder sans alourdir ultérieurement ses chances de survie. »La campagne prendra fin dans 32 jours et quelques heures.Pour aider la librairie, vous avez le choix entre faire un don direct ou acheter un bon d’achat pour aider les libraires à assurer un flux de ventes malgré les restrictions de circulation. Pour aider la visibilité de la campagne la librairie romaine vous invite également à partager, sur les réseaux sociaux, vos réflexions et pensées sur ce que représente une librairie pour vous avec le #jesoutienslalibrairiastendhal.Pour participer à la campagne de financement participatif c’est ici