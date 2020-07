Appel au don de livres après l'incendie d'une bibliothèque en Bretagne

Appel aux dons de livres

crédit photo : WFlore CC 0

La commune compte plus de 1000 habitants, mais ainsi que l’explique Jean-Michel Flo’ch, premier adjoint au maire : « La destruction d’une bibliothèque, c’est un peu l’âme du village qui disparaît. » (via Ouest-France Le feu a pris dans un local à proximité de l’établissement, où étaient collectés des journaux par l’association de parents d’élèves, stockés dans des containers. Le confinement a rapidement fait déborder les capacités d’entrepôt, et il était envisagé d’ajouter un module supplémentaire.Mais dès le lendemain de l’incendie, toute la ville s’est lancée dans un appel à la solidarité et aux dons, pour constituer un nouveau catalogue. Un message de l’artiste Anne Flo’ch, relayé par plusieurs acteurs de la région, nous parvient, afin de donner plus de voix à l’appel.La bibliothèque associative d’Argol (29) a été ravagée par les flammes dans la nuit du 28 au 29 juin 2020. L’association lance un appel aux dons de livres de tous genres, pour tous publics et de tous âges.Du passage de cet incendie, il ne reste que décombres, gravas et cendres du fonds de 3 500 ouvrages.Cette bibliothèque gérée par une association au sein d’une ville de moins de 1 000 habitants a un budget limité. Soutenue par la municipalité d’Argol, celle-ci a mis à disposition de l’association un nouveau local qui permettra d’attendre la reconstruction d’un nouveau lieu d’accueil.L’association lance un appel aux dons de livres de tous genres, pour tous publics et de tous âges. Ouvrages qui viendront compléter les différentes aides que l’association sollicite dès aujourd’hui auprès de différents organismes publics ou privés.L’association s’engage à publier la liste des donateurs.Contact : bibliotheque.argol.incendiee@gmail.com