Appel d'offres : le ministère de la Culture joue du copyright ?

illustration : DariuszSankowski CC 0

Cinq organismes ont dégainé un communiqué commun pour déplorer l’appel d’offres de la rue de Valois. En effet, ils pointent les conditions par lesquelles les auteurs des photographies seront finalement dépossédés de leur travail, en violation du Code de la propriété intellectuelle.On peut ainsi lire dans l’article 11 du Cahier des clauses administratives particulières : « Le titulaire cède au pouvoir adjudicateur à titre définitif et irrévocable l’exploitation libre... y compris à des fins commerciales et quelle qu’en soit la destination. L’acheteur peut transmettre tous droits dont il dispose sur les résultats à tous tiers... Une durée de cession... pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins... en France et pour l’ensemble des autres droits de propriété intellectuelle dans le monde entier... »Pour les organisations, ce type de procédé équivaut à balayer le droit d’auteur français pour le remplacer par « un copyright anglo-saxon ». Alors que les artistes-auteurs « sont encore fortement impactés par la crise sanitaire et économique provoquée par la Covid-19 », les voici désormais « maltraités par leur ministère de tutelle ».Et de réclamer que l’appel d’offres soit en l’état suspendu, avec rectification immédiate de l’article incriminé. Cela, afin qu’il s’inscrive « dans le respect des créateurs et de notre Code de la propriété intellectuelle ».Les organismes signataires sont les suivants :CAAP Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs·trices SMdACFDT Syndicat Solidarité Maison des ArtistesSNAA FO Syndicat National des Artistes-AuteursSNAP CGT Syndicat National des Artistes PlasticiensSNP Syndicat National des Photographes