​​​​​​​Appelez-moi Nathan, lauréat du Prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France

Nathan est né Lila, dans un corps de fille. Un corps qui ne lui a jamais convenu, il décide alors de corriger cette « erreur génétique » avec le soutien indéfectible de sa famille, ses amis, ses profs et, à seize ans, des injections de testostérone de 0,8 mg par mois. Quitte à devenir quelqu’un, autant que ce soit vous-même.

Voici le résumé de l'ouvrage proposé par la maison d'édition :Le Conseil Régional, la DRAC et l’association On a Marché sur la Bulle proposent le Prix Révélation Bande Dessinée des lycéens Hauts-de-France, un jury littéraire à destination d’un public lycéen.Ce prix souhaite utiliser la bande dessinée comme moyen de réconcilier des jeunes, le plus souvent en difficulté face aux livres, avec la lecture. Pour prévenir ce désintérêt observé auprès des lycéens, le dispositif s’appuie sur une mise en contact du public concerné avec des albums de bande dessinée qualitatifs et adaptés au lectorat, sélectionnés pour l’occasion.Ce prix a également pour objectif de faire découvrir les jeunes talents de la bande dessinée — les albums sélectionnés ont tous été réalisés par des auteurs en début de carrière— à un lectorat souvent néophyte.