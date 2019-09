. Apple s'offre le Club de lecture d'Oprah Winfrey pour inaugurer Apple TV+

Le jour même du lancement de Apple TV+, service de diffusion de vidéos en continu, Oprah's Book Club reprendra du service. Déjà très engagée avec Apple TV+ — elle a réalisé une série avec le prince Harry sur la santé mentale et doit produire un documentaire sur le harcèlement au travail, Toxic Labor — Oprah renoue donc avec les livres.Les ouvrages des auteurs conviés seront évidemment disponibles dans Books, la librairie numérique maison. Et pour chaque exemplaire vendu, Apple fera un don à l'American Library Association, en soutien aux programmes éducatifs locaux dans les bibliothèques.« Peu de gens dans le monde peuvent nous fédérer comme le fait Oprah, dont la compassion et la facilité à célébrer le pouvoir des livres sont à ce jour inégalées », garantit le PDG d'Apple, Tim Cook.On se souvient à quel point l'émission télévisée d'Oprah pouvait être suivie : ce talk-show arrêté en 2011 avait connu 22 saisons et 3742 épisodes. L'introduction de livres avait provoqué des ventes phénoménales — on parlait alors de centaines de milliers d'exemplaires propulsés littéralement par une simple apparition dans l'émission. D'ailleurs, Hachette en 2008 recommandait qu'une émission sur le service public s'inspire de celle d'Oprah, pour dynamiser la présence du livre à la télévision Tout l'enjeu pour Apple est de parvenir à surfer sur la notoriété de la présentatrice, afin d'attirer les visiteurs sur son nouveau service. Apple TV+ sera en effet vendu pour 4.99 $ par mois à travers une centaine de pays.« Je suis qui je suis parce que j'ai appris à lire très jeune. La lecture m'a ouvert tout un monde, loin de la terre rouge et du porche de ma grand-mère dans le Mississippi », assure-t-elle.Ta-Nehisi Coates a récemment préfacé le dernier ouvrage de Toni Morrison, L'origine des autres (trad. Christine Laferrière, Éd. Bourgois). Il s'est engagé dans le monde des comics en signant plusieurs scénarios de comics comme Black Panther ou encore Captain America. Son premier roman avait été l'un des plus attendus lors de la Foire du livre de Francfort. L'essayiste avait déjà publié Le grand combat , traduit par Karine Lalechère, chez J'ai lu : un ouvrage retraçant les origines du mouvement Black Lives Matter.