Apprentis plombiers, peintres ou menuisiers : au CFA, “Silence, on lit !”

Près de 250 apprentis plombiers, couvreurs, peintres, maçons, électriciens ou menuisiers âgés de 16 à 30 ans participent chaque semaine à l’opération Silence, on lit ! au CFA bâtiment de Saint-Grégoire.









12 h 12, la sonnerie retentit au centre de formation d’apprentis (CFA) du bâtiment de Saint-Grégoire, en périphérie de Rennes. Les élèves quittent leur atelier et s’installent pour lire, à côté des maquettes et des boîtes à outils. Un formateur emprunte un magazine de voyage dans la boîte de livres mise à disposition dans sa classe. Un agent de maintenance ouvre le journal local. La comptable sort un roman policier de son tiroir. Silence, on lit !



Tous les mardis et jeudis à la même heure, le CFA impose 15 minutes de lecture à tous. « Nos élèves ne sont pas de grands lecteurs, reconnaît Cécile Pellerin, responsable du centre de ressources du CFA et initiatrice du projet. L’objectif est de leur offrir un espace de lecture. Chacun lit ce qu’il veut, pourvu que ce soit du papier. Souvent, nos élèves préfèrent les magazines ou les revues techniques aux romans. Peu importe, ce temps de lecture doit être un plaisir. Peut-être réussirai-je à amener certains à lire de la fiction. Il faut se laisser du temps. »



L’opération Silence, on lit ! a été expérimentée auprès des élèves de première année en juin et juillet. Bien perçue par la majorité, elle a été généralisée à tout le CFA en septembre. Elle vise à promouvoir la lecture en proposant aux établissements scolaires, collectivités, entreprises ou institutions un temps de lecture collectif, régulier, en silence, et d’une durée de 10 à 20 minutes. L’idée est née il y a 15 ans dans un lycée d’Ankara en Turquie, où elle connaît un véritable succès. En France, des établissements scolaires s’y sont mis récemment, dont l’école Sainte-Thérèse de Lorient, à la rentrée 2016.



Arnaud Launay, directeur du CFA, est enthousiaste : « Le silence s’installe dans l’établissement. Chacun peut ainsi se recentrer, prendre du recul et créer ou recréer du lien avec le livre et la lecture. » Plongé dans un magazine scientifique, Valentin, apprenti couvreur-zingueur, apprécie cette pause : « Je lis très peu chez moi. Ici, au moins, je prends le temps d’ouvrir une revue. C’est apaisant après une matinée dans un atelier bruyant. Et si ça peut m’aider à progresser en orthographe et en grammaire, tant mieux. »



Pierre, lui, est venu avec un roman de Bernard Werber : « Ce temps de lecture permet de s’évader un peu. » Pour d’autres, lire reste une contrainte : « Chez moi, je ne lis pas du tout, raconte Alexandre. Ici, je feuillette ce que l’on me propose : un magazine, une BD... mais ce n’est pas vraiment un plaisir. » Les plus réticents se contentent de regarder les images des ouvrages proposés, ou de faire le silence, smartphone éteint. « Pour les élèves allophones ou qui peinent à lire, nous réfléchissons à la mise en place de lecture à haute voix », précise Arnaud Launay.



12 h 27, la cloche sonne la fin de la pause lecture. Chacun reprend son activité dans la sérénité. Arnaud Launay et Cécile Pellerin souhaitent soumettre l’idée à d’autres CFA. Et, pourquoi pas, tenter de l’étendre aux entreprises de la région par l’intermédiaire de ses apprentis en alternance.



Sophie Bordet-Petillon

