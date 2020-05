Après 73 ans, un texte inédit d’Italo Calvino refait surface

Décédé en 1985 à l’âge de 61 ans, Italo Calvino a marqué la littérature bien au-delà des seules frontières italiennes depuis la parution de son premier titre Il Sentiero dei nidi di ragno en 1947 (Le Sentier des nids d’araignées, trad. Roland Stragliati, Éditions Julliard). Cette même année, le célèbre écrivain italien aurait également signé Flirt Prima di Battersi, un texte jusqu’alors resté méconnu.





Italo Calvino, domaine public





Dans le numéro de son magazine Robinson du 16 mai dernier,



Flirt Prima di Battersi — soit en français littéral « Flirt avant de se battre » — retrace l’histoire d’un amour d’été. Le texte est également intimement lié à l’atmosphère de son premier chef-d’œuvre et aborde en ce sens des thématiques très proches comme la volonté d’embrasser le fusil et de s’engager dans la lutte partisane.



Les éditions Mondadori ont tenu à ajouter Flirt Prima di Battersi à leur nouvelle édition de Il Sentiero dei nidi di ragno prévu pour décembre prochain. « Jusqu'alors inédit, même si présent dans divers projets d'écriture d'Italo Calvino, ce texte est l'histoire d'un amour amer et controversé qui se heurte au désir du protagoniste de rejoindre la lutte partisane » explique la maison dans le résumé de l'ouvrage



La maison d’édition italienne évoque également les ressemblances flagrantes entre le personnage principal et l’écrivain italien, avant de l’exemplifier avec les mots d’Italo Calvino lui-même :



« J’étais, avant de rejoindre les résistants, un jeune bourgeois qui avait toujours vécu chez mes parents. Mon antifascisme passif était avant tout une opposition au culte de la force guerrière, une question de style, de “sense of humour”, et d’un seul coup, la cohérence avec mes opinions m’a conduit au milieu de la violence partisane, à m’y mesurer. Ce fut un traumatisme, le premier... »