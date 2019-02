Après de mauvaises critiques, un éditeur annule la parution d'un livre

Finalement, le livre ne sortira pas en juin 2019...



Blood Heir se présentait comme l'un des livres les plus attendus de l'année, mais un déluge de critiques négatives aura finalement eu raison des promesses de l'éditeur et de la date prévue pour la publication du livre, en juin 2019. En quelques semaines, c'est un flot de critiques négatives qui s'est abattu sur le titre, en provenance de la communauté de lecteurs et de blogueurs qui a pu lire Blood Heir en avant-première.



L'auteure du livre, Amélie Wen Zhao, avait promis à ses lecteurs « une galerie de personnages diversifiée », mais la description et la construction de ces mêmes personnages étaient visiblement au cœur du problème, selon une majorité de lecteurs de l'ouvrage. Ces derniers ont ainsi critiqué les événements traversés par un personnage noir, ainsi que la description de l'esclavage et de son histoire.



Lecteurs sensibles