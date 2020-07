Après des fautes gênantes, le livre autopublié de Donald Trump Jr. revu et corrigé

Une œuvre au futur prometteur...

Crédit photo : Gage Skidmore CC BY-SA 2.0

Plus tôt ce mois-ci, Donald Trump Jr., le jeune et flamboyant fils du président annonçait en grande pompe la publication prochaine de son nouveau livre . Intitulé Liberal Privilege, l’ouvrage tracerait un portrait au vitriol du candidat démocrate Joe Biden et mettrait en lumière les nombreux scandales qui gangrènent son parti.Toujours plus antisystème, le conservateur avait choisi de se passer d’éditeur pour la conception de l’œuvre, afin d’offrir au monde sa pensée pure et parfaite, non entachée par l’esprit peut-être trop libéral des correcteurs. Sur la couverture, Junior se présentait en toute modestie comme un « New York Time Best Selling author » (meilleur vendeur selon le New York Times), avant le titre, Liberal Privilege, puis le sous-titre « Joe Biden and the Democrat’s Defense of the Indefensible » (Joe Biden et la défense démocrate de l’indéfendable).Deux fautes ont immédiatement attiré l’œil des internautes : en anglais, on devrait écrire « bestselling », sans scinder les deux termes devenus adjectifs, et pas « democrat’s defense », mais bien « democrats’ defense ». Après avoir pris conscience de ses erreurs, le fils du président a d’abord tenté de présenter le livre en zoomant sur la seule partie correcte de la couverture (le titre), avant de discrètement déplacer l’apostrophe du sous-titre. Avant même d’être officiellement publié, le livre a ainsi eu la chance d’être réédité.Si Donald Trump Jr. a finalement réussi à offrir au monde une couverture correcte, rien ne garantit que le contenu de l’ouvrage soit exempt d’erreurs. La présentation de l’œuvre sur site du conservateur est ainsi de mauvais augure. Junior promet notamment que le livre révèlera d’innombrables scandales, des années de racisme, enraciné dans le parti démocrate, et des décennies de « failed polices »... Comme le souligne The Guardian , on suppose que l’auteur fait ici référence aux décisions politiques (policies) du parti et non à plusieurs polices aux ordres des démocrates.Cependant, malgré ces quelques cafouillages, il semble que le jeune politicien n’ait pas trop à s’inquiéter concernant le futur de son livre. Son ouvrage précédent, Triggered, avait atteint facilement la liste des best-sellers du New York Times, notamment grâce à un achat massif du Comité national républicain. Selon Politico , le parti prévoit déjà de commander des centaines d’exemplaires de Liberal Privilege afin de les offrir aux donateurs qui contribuent au moins à hauteur de 75 $...