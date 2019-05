Après Hollywood et Amazon, Woody Allen recalé par l'édition américaine

Contrairement aux mémoires de Michelle Obama, celles de Woody Allen n'intéressent personne. On peut se douter que les rumeurs autour du cinéaste ne doivent pas grandement l'aider. Les célébrités comme Kate Winslet (Titanic) avouent une par une regretter d'avoir tourné dans ses films. Et puis, cerise sur le gâteau, cette affaire d'harcèlement sexuel, révélé en pleine période #MeToo par sa fille adoptive Dylan Farrow.



Woody Allen (Raffi Asdourian - CC BY 2.0)

Des mémoires toxiques au niveau commercial



Le New York Times a révélé, le 2 mai 2019, que Woody Allen aurait essayé discrètement de vendre le manuscrit de ses mémoires. Cette information a été confirmé sous couvert d'anonymat par les dirigeants des quatre grandes maisons d'édition siégeant aux Etats-Unis.



Un agent du réalisateur les aurait contacté afin qu'ils puissent étudier le manuscrit dans son entièreté. Certains éditeurs n'ont même pas daigné lire le travail. Les dirigeants anonymes des maisons d'édition ont affirmé qu'ils ne connaissaient pour le moment aucun autre éditeur qui ait accepté le projet.



Selon les directeurs de publication, accepter d'éditer un tel ouvrage dans les circonstances actuelles serait « toxique ». Malgré qu'Allen demeure une icône culturelle importante, les risques commerciaux liés à la publication de telles mémoires serait redoutables.



En 2003, les mémoires d'Allen valaient 3 millions de $



Il est fort probable que les mémoires du cinéaste se seraient vendues à des millions avant le mouvement #MeToo. La preuve en est qu'en 2003 déjà, Allen était sur le point de conclure un accord pour vendre un mémoire à Penguin Random House à hauteur de 3 millions de dollars. Cependant, Woody Allen a été trop gourmand. Dans une lettre audacieuse adressée à son agent, il aurait écrit : « pour cela, je veux beaucoup d'argent. La balle est dans votre camp ».



Malheureusement pour lui, l'apparition du célèbre hashtag allait signer le début de sa déchéancce. Sa fille adoptive, Dylan Farrow, balance une bombe : son père l'aurait molestée il y a de cela trois décennies, en 1992. Elle a tenu ces propos dans des articles d'opinion en 2014 et 2017, puis dans une interview télévisée, en 2018, qui suscita de nouvelles vagues d'indignation contre l'auteur de Minuit à Paris. Il avait beau nier, il était déjà trop tard. Sa réputation commençait déjà sa descente aux enfers.





L'écrivaine Daphne Merkin, qui connaît Allen depuis longtemps, a déclaré qu'il avait évoqué son mémoire comme un projet sur lequel il travaillait depuis un certain temps. Cependant, elle n'y aurait jamais jeté de coup d'oeil, donc impossible de savoir si les mémoires traiteraient des accusations en cours. « Quelles que soient les vicissitudes auxquelles il a été exposé, je pense qu'il garde ses propres conseils sur la manière dont tout cela l’affecte ou ne l’affecte pas », a-t-elle ajouté.



John Burnham, l'agent de longue date d’Allen, a déclaré qu'il était dans l'impossibilité de parler de ces mémoires : « depuis 30 ans que je travaille avec Woody, le mantra standard est le suivant : je ne peux pas parler de son travail ».



L'autre coup dur : l'affaire Amazon



Période d'autant plus difficile pour Woody Allen puisqu'il doit également batailler sur le front judiciaire contre Amazon. A l'origine de la discorde, un contrat signé pour quatre films avec le cinéaste, qui reste aujourd'hui suspendu. Le réalisateur n'y est pas allé par quatre chemins : il a poursuivi la société pour au moins 68 millions de dollars.



« Personnellement, je ne prévois aucune œuvre à l'avenir », a déclaré Tim Grey, vice-président directeur et rédacteur en chef de la section des prix chez Variety. « Cependant, il est possible que l’histoire soit plus douce pour Woody Allen que ne le semble le moment présent. Hollywood adore les récits de retour : Ingrid Bergman, Charlie Chaplin et Elizabeth Taylor ont été dénoncées devant le Congrès pour leur vie privée, mais ont finalement été accueillies à bras ouverts par Hollywood et le public ».