Après L.A.byrinthe, Randall Sullivan enquête toujours sur la mort de Notorious B.I.G.

Notorious B.I.G, l'autre versant rap

Le récit de Randall Sullivan, dans L.A.byrinthe, suivait les enquêtes de Russell Poole autour du meurtre de Tupac Shakur, certes, mais aussi des liens tissés entre certains agents de la police de Los Angeles et le label Death Row Records, celui du rappeur 2Pac. Dirigé par Marion « Suge » Knight, ce label phare du gangsta rap devait sa puissance à ses artistes réputés, certes, mais aussi à ses méthodes violentes et quasi mafieuses...Publié en 2002 en version originale, L.A.byrinthe est disponible en français, en version poche, dans une traduction de Benjamin et Julien Guérif aux éditions Rivages. Plus de quinze ans après cet ouvrage, Sullivan s'apprête à publier Dead Wrong, qui revient plus spécifiquement sur l'assassinat de Notorious B.I.G., le 9 mars 1997 à Los Angeles. Le livre sera disponible dès le 18 juin 2019 chez Atlantic Monthly Press.Cette fois, Sullivan relate l'enquête d'un agent du FBI, Phil Carson, qui s'intéresse lui aussi aux liens entre la police de Los Angeles et le meurtre de Christopher Wallace, alias Notorious B.I.G. Ses recherches, comme celle de l'inspecteur Poole, seront parasitées par la hiérarchie, et des membres de la famille de l'un de ses indicateurs seront même assassinés après la fuite de son nom dans la presse locale...L'ouvrage reviendra aussi sur le procès intenté par la famille de Wallace à la ville de Los Angeles au début des années 2000 et sur les stratégies mises en œuvre par la police et l'administration, selon Randall Sullivan, pour ralentir la machine judiciaire et son enquête. Un extrait (en anglais) peut être lu à cette adresse L.A.byrinthe, le livre de Sullivan sur le meurtre de Tupac Shakur, a fait l'objet d'une adaptation au cinéma, City of Lies, réalisée par Brad Furman, avec Johnny Depp, Forest Whitaker ou encore Neil Brown Jr.