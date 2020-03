Après l'affaire Matzneff, Stupéfiant se penche sur le corps adolescent dans l'art

(photo d'illustration, ClaireDPhotography, CC BY 2.0)

De Balthus à la Lolita de Nabokov, de l’Antiquité Grecque à Gide, de Gainsbourg à Gabriel Matzneff, l’art peut-il tout se permettre ? L’imagerie du corps adolescent doit-elle être réglementée ? Les artistes des années 70 et 80 ont-ils tous participé aux dérapages que la libération de la parole révèle depuis quelques années ? Un doc « Stupéfiant » qui retrace l’histoire de l’Art et des adolescents et les bouleversements de la société actuelle.







Quelques semaines après le scandale de l’affaire Matzneff , « Le Doc Stupéfiant » pose la question des relations qu’entretiennent les artistes et les écrivains avec le désir de la jeunesse et la difficile question de la représentation du corps adolescent.Le documentaire, L'enfance mise à nu, a été réalisé par Aurélia Perreau et Julien Beau et produit par Laurent Bon, pour un projet coproduit par Bangumi et France Télévisions.Le Doc Stupéfiant, une collection de documentaires culturels diffusés en prime time sur France 5. Des thématiques fortes, parfois provocatrices, qui résonnent et permettent d’établir des ponts entre hier et aujourd’hui. Des films qui mêlent séquences étonnantes, archives inédites, images secrètes, et des entretiens drôles et éloquents grâce à la participation de Léa Salamé qui rencontre de grandes figures de notre époque.Le documentaire sera diffusé à 20h50, ce mercredi 25 mars, sur France 5.