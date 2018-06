Après la cagnotte, La bataille du rail, un livre pour soutenir les cheminots en grève

Avec plus de 1,2 million € collectés auprès de 30.000 participants, la cagnotte ouverte le 23 mars dernier par le sociologue Jean-Marc Salmon pour soutenir les cheminots en grève a atteint un niveau inespéré. Afin de soutenir et de prolonger la mobilisation, les éditions Don Quichotte, Jean-Marc Salmon et une trentaine d'écrivains et dessinateurs se sont réunis pour livrer La bataille du rail et verser leurs droits d'auteurs au sein de la cagnotte.

Peu après l'ouverture de la cagnotte et devant la mobilisation des auteurs et autrices pour les cheminots en grève, Jean-Marc Salmon, Jean-Marie Laclavetine et Didier Daeninckx, qui font d'ailleurs partie des signataires de la liste d'appel au soutien, s'entendent autour d'un projet de livre collectif. Ils se tournent vers Aurélie Michel, éditrice au sein de la maison Don Quichotte.

Cette dernière n'en est pas à son coup d'essai en la matière : l'année dernière, la maison où elle travaille depuis 7 ans avait publié Ce qu'ils font est juste, un livre collectif pour lequel les droits d'auteurs étaient reversés à des associations d'aide aux réfugiés. « Jean-Marc Salmon nous a contactés pour faire ce livre avec des intellectuels qui avaient participé à la cagnotte : Jean-Marie Laclavetine et Didier Daeninckx ont beaucoup œuvré en apportant leurs propres contacts », explique l'éditrice.

À l'arrivée, ce sont une trentaine d'écrivains, mais aussi deux dessinateurs, que l'on retrouve au sommaire. La forme des textes était laissée libre, et l'on retrouve ainsi des nouvelles, des souvenirs de voyage ou encore « des récits du rôle des cheminots au sein de la Résistance, pendant la Seconde Guerre mondiale. Les approches sont très variées : Danièle Sallenave raconte l'histoire du service public quand Annie Ernaux évoque sa carte senior et le plaisir qu'elle trouve à voyager. »

L'intégralité des droits d'auteurs du livre, qui parait le 7 juin, sera reversée à l'association créée pour recueillir l'argent collecté par la cagnotte, l'Association solidarités cheminots grévistes 2018, que Jean-Marc Salmon a monté avec les syndicats du rail. L'ouvrage sera proposé au prix de 15 € dans les librairies, avec un tirage de 6000 exemplaires pour répondre à la demande des libraires.

Par ailleurs, des rencontres sont prévues dans une dizaine de lieux, notamment à Tours, à Marseille ou à Bordeaux. Le 12 juin, au Monte-en-l'air, à Paris, une soirée sera organisée en présence de cheminots, de syndicalistes et d'auteurs participants, dont Guillaume Meurice et François Morel. « L'objectif de ces rencontres est de réunir auteurs et cheminots, les premiers pour témoigner de l'engagement en littérature et les seconds pour expliquer pourquoi cet engagement est important », souligne Aurélie Michel.

Le dessin de couverture de La bataille du rail est signé Jacques Tardi, tandis que le dessinateur Mako a donné à Don Quichotte 20 illustrations pour ponctuer l'ouvrage.

La liste complète des auteurs participants est la suivante : Patrick Bard, Agnès Bihl, Laurent Binet, Geneviève Brisac, Bernard Chambaz, Didier Daeninckx, Abdelkader Djemaï, Bruno Doucey, Annie Ernaux, Pascale Fautrier, Patrick Fort, Valentine Goby, Nedim Gürsel, Hédi Kaddour, Leslie Kaplan, Jean-Marie Laclavetine, Lola Lafon, Hervé Le Corre, Sandra Lucbert, Mako (dessinateur), Roger Martin, Guillaume Meurice, Gérard Mordillat, François Morel, Grégoire Polet, Jean-Bernard Pouy, Patrick Raynal, Alix de Saint-André, Danièle Sallenave, Jean-Marc Salmon, Alain Serres, Shumona Sinha, Murielle Szac, Tardi (couverture), Carole Trébor et Philippe Videlier.





Collectif – La bataille du rail, Cheminots en grève, écrivains solidaires – Don Quichotte – 9782359497304 – 16,90 €