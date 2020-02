Après le rapport Racine, les mesures de Franck Riester pour les auteurs

Franck Riester, ce 18 février 2020

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les droits sociaux fondamentaux des artistes-auteurs

1. Je veux garantir et développer les droits sociaux fondamentaux des artistes-auteurs : #RapportRacine pic.twitter.com/z8P7NP9STN — Franck Riester (@franckriester) February 18, 2020

Améliorer la situation économique des artistes-auteurs

2. Faire évoluer les modèles pour améliorer la situation économique des artistes-auteurs : #RapportRacine pic.twitter.com/zWinwGfcrt — Franck Riester (@franckriester) February 18, 2020



Une meilleure représentation des artistes-auteurs

Franck Riester annonce une simplification de l'ouverture des droits sociaux, présentée par décret, ainsi qu'une régularisation du régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs , également par décret.La question du partage de la valeur sera remise au cœur de discussions entre les acteurs des filières créatives. Par ailleurs, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique étudiera la possibilité d'encadrer un contrat de commande, pour prendre en compte le temps de création dans la rémunération des auteurs.Les festivals de bandes dessinées, cités plus particulièrement par le ministre, devront donner plus de place à la participation des auteurs.Franck Riester souhaite aussi renforcer la formation et l'information des auteurs sur leurs droits et les aspects économiques et juridiques de leurs carrières.Une réforme des aides économiques de l'État se profile, avec la promesse d'un versement plus direct aux artistes-auteurs, toujours dans un respect des bonnes pratiques, par exemple en matière de parité. Les dispositifs d'aide accompagneront également les auteurs dans la durée.Des expositions mettant en valeur la création contemporaine devraient aussi se multiplier. Le droit de représentation, qui confère à l'auteur le droit exclusif d'autoriser ou non la représentation de son œuvre, sera rappelé aux collectivités par le ministère de la Culture.