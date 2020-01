Après Les Testaments, Margaret Atwood fera son retour avec un recueil de poésie

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Les Testaments, la suite de La Servante écarlate, publié en français par Robert Laffont dans une traduction de Michèle Albaret-Maatsch, a fait partie des grands succès mondiaux de l'année 2019. Et a valu une nouvelle récompense à son auteure, et non des moindres, avec un Prix Booker partagé avec Bernardine Evaristo.L'événement littéraire a aussi vu Margaret Atwood réaliser une imposante tournée mondiale de promotion, avec de nombreux déplacements.La maison d'édition McClelland & Stewart, filiale du groupe Penguin Random House, annonce la parution d'un recueil de poésie signé par Atwood, le 10 novembre 2020. « Tour à tour émouvants, ludiques et sages, ces poèmes parlent des absences et des disparitions, du vieillissement et de la rétrospection, mais aussi des dons de la vie et du renouvellement », promet l'éditeur.« Ils explorent les corps et les esprits en transition, ainsi que les objets et les rituels du quotidien qui nous ancrent dans le présent », poursuit la maison, qui révèle que des éléments fantastiques, comme les sirènes et les louves-garous, côtoieront les éléments naturels, tirés de notre monde, dans Dearly.Le dernier recueil de poésie de Margaret Atwood remonte à 2007 avec The Door, déjà publié par McClelland & Stewart. Mais ce genre littéraire a été largement exploré par l'auteure, qui a autopublié son premier recueil dès 1961, Double Persephone.