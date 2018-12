Après Me Too, le monde du livre britannique se dote d'un code de conduite

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Publié ce 7 décembre, le premier « Industry Commitment to Professional Behaviour in Bookselling and Publishing » (« Engagement de l'industrie en faveur d'un comportement professionnel dans l'édition et la librairie ») a été cosigné par les organisations représentatives des agents, des éditeurs, des libraires et des auteurs. L'objectif affiché est de responsabiliser les membres de l'industrie du livre, mais aussi de mettre en confiance les potentielles victimes, pour qu'elles osent alerter et soient entendues.« Notre objectif est que l'engagement soit significatif, utile et permette aux gens de se sentir considérés et soutenus. Nous espérons également que les entreprises l’utiliseront, parallèlement à leurs politiques existantes en la matière ou pour les aider à les élaborer s’ils n'en ont pas », explique Emma House, directrice générale adjointe de la Publishers Association.Le document, qu'il est possible de télécharger à cette adresse et de lire en fin d'article, énonce plusieurs principes et engagements pris par le monde du livre britannique. Les principes soulignent la reconnaissance de la liberté d'expression, mais aussi la nécessité de « règles exigeantes quant au comportement adopté par chacun dans le cadre d'une relation de travail, y compris de la part des collègues et du public ».Citant les notions de respect, de dignité, mais aussi d'écoute et de liberté de parole, les principes reconnaissent l'influence de la hiérarchie sur les problématiques révélées par #MeToo. Le troisième principe assure l'engagement de l'industrie « pour prévenir les abus de pouvoir en créant un environnement de travail exempt de discrimination, de harcèlement, y compris de harcèlement sexuel, de bizutage et d'intimidation ». De nombreux cas de harcèlement ou d'agression avaient révélé le silence de la hiérarchie, ou l'absence d'enquêtes et de sanctions adéquates.Les engagements rappellent que les comportements doivent être professionnels dès lors qu'ils ont trait à une collaboration de travail, y compris dans des lieux comme, « mais non limités à » : « bureaux, librairies, fêtes, comités, déjeuners, cérémonies de remise des prix, foires, festivals et tout autre lieu, officiel ou officieux, ainsi qu'en ligne et dans toutes les communications », égrène le document.Enfin, le code de conduite rappelle aussi l'engagement du monde du livre en faveur d'une diversité des voix et des représentations, déjà formalisé par les mesures prises dans l'Equality Act 2010, adopté par le Parlement britannique.