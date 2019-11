Après plus d'un siècle d'activité, la librairie Kieken ferme ses portes

Et un coup dur pour les habitants de la commune. Sous l'annonce du départ en retraite des propriétaires Richard et Patricia Kieken, postée sur Facebook , une floraison de messages regrettant la fermeture de la librairie, des remerciements et autres marques de sympathie.Et pour cause, la librairie-papeterie Kieken était devenue « une institution » évoque La Voix du Nord . C'est en 1908 qu'Albert et Juliette Kieken, les grand-parents de Richard Kieken, décident d'ouvrir une librairie-papeterie sur la Grand-place d'Hazebrouck.Après ses parents, c'est à son tour de reprendre le magasin en janvier 1981. La fermeture de cette librairie marque donc aussi la fin d'une aventure familiale. Le commerce a été racheté pour une toute autre activité, tenue pour le moment secrète, nous indique le quotidien régional.Avant la fermeture définitive de la librairie à la fin du mois, ses propriétaires organisent un destockage. Une remise de -30 % à - 50 % sur la papeterie selon étiquetage mais aussi de - 5 % sur la librairie livres récents (moins de 2 ans) et enfin de - 50 % sur les livres anciens (plus de 2 ans).