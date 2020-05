Après Vivendi, LVMH investit dans Lagardère à hauteur de 25 %

crédit photo Julien Chatelain, CC BY SA 2.0

Le groupe Arnault prendra donc un quart de Lagardère, une mesure de soutien, assure-t-on dans un communiqué. « Ce rapprochement va permettre de renforcer la structure et les capacités financières de LCM. »Une augmentation de capital s’en suivra, pour près de 100 millions €, estime une source. On revendique également les liens « d’amitié personnelle entre Bernard Arnault et Jean-Luc Lagardère », pour expliquer cet investissement.Désormais, la possibilité d’un partage de l’empire Lagardère fait de moins en moins de doutes : d’un côté, Vivendi intéressé par le volet édition, de l’autre LVMH par l’aspect retail.Étonnant, il s’agit là des deux volets que le fonds d’investissement Amber Capital souhaitait développer . Et pour lequel il demandait un changement de gouvernance.Et donc, le départ d’Arnaud Lagardère.D'ailleurs, comme le soulignent certains, qu’adviendra-t-il des éditions Gallimard, dont Bernard Arnault fut le dernier preneur de parts – LVMH avait pris 9,5 % en octobre 2013, du capital de Madrigall ?