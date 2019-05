Aquitaine : Patrick Volpilhac, nouveau directeur général d’ALCA

Dès 1998, il œuvre au développement des agences au sein du Conseil régional, agences qui constituent le lien opérationnel entre le champ professionnel et économique et les compétences institutionnelles de la Région et de l’État déconcentré.Au sein d’ALCA, Patrick Volpilhac aura à cœur de conforter le dialogue avec les professionnels et les institutions de tutelle au moyen d’un projet ambitieux de soutien au livre, au cinéma et à l’audiovisuel ainsi qu’à l’éducation à l’image.ALCA vise le développement de communautés et d’industries culturelles et créatives sur tout le territoire de Nouvelle-Aquitaine. L’agence a vocation à encourager la création et l’émergence, à renforcer le maillage territorial sur ces thématiques, à garantir l’accès à tous les publics néo-aquitains à une offre culturelle et de création innovante, plurielle et indépendante.ALCA concrétise aujourd’hui dans le champ du livre, du cinéma et de l’audiovisuel, la collaboration entre institutions publiques et professionnelles par l’élaboration d’outils et de démarches d’accompagnement, de formation, de communication, de partenariat, d’expertise… L'implantation d’une partie de l’équipe à la MÉCA a permis d'intensifier cette action.