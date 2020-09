Arnaud Foulon rééelu à la présidence de l'ANEL : “Les enjeux seront nombreux”

crédit photo : Arnaud Foulon - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

C’est l’honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, qui a lancé l’assemblée, suivi de Louise Lantagne, présidente et chef de direction à la Société de développement des entreprises culturelles (SODEC). Par la suite, Brigitte Fontille, au Conseil des arts du Canada, a résumé les opérations menées par le Conseil ces derniers mois.La directrice, politique et programmes de l’édition du livre au ministère du Patrimoine canadien, Julie Fairweather, était également de la rencontre et a rappelé les nombreux programmes d’aide lancés par le Ministère depuis le début de la crise. Pour terminer, la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Nathalie Roy, a tenu à souligner le travail de rayonnement de la littérature québécoise à l’étranger par l’équipe de Québec Édition.Arnaud Foulon, dans la continuité d’un premier mandat fort encensé par les membres, a souligné les grandes priorités de l’ANEL pour le milieu du livre : « La dernière année a été mouvementée pour tous, mais elle a montré l’importance d’une association forte et unie avec l’engagement de tous les éditeurs et éditrices. Pour les deux prochaines années, les enjeux seront nombreux. Nous poursuivrons la défense du respect du droit d’auteur, une notion à la base de notre industrie. Nous continuerons d’exprimer sur toutes les tribunes l’importance d’acheter des livres édités ici, dans tous les genres et tous les formats, en mettant de l’avant la grande qualité de la production littéraire québécoise et canadienne ; n’oublions pas que l’enrichissement de nos auteures et de nos auteurs passe par une augmentation des ventes de leurs livres. »Parmi les invités à l’AGA, Me Virginie Maloney, avocate à L’Aparté, ainsi que Sarah Bédard, formatrice au Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail (GAIHST), ont informé les membres sur les recours et les formations disponibles afin d’assurer des milieux de travail exempts de violences sexuelles ou de harcèlement.L’ANEL a également adopté à l’unanimité un code d’éthique largement réactualisé, à la suite des recommandations de son comité spécial pour un milieu de l’édition sans violences sexuelles ni harcèlement. Les élections ont terminé cette assemblée générale annuelle.Le conseil d’administration de l’ANEL est maintenant composé de trois éditeurs et cinq éditrices. Arnaud Foulon (Hurtubise), président, Véronique Fontaine (Fonfon), vice-présidente, Anne Migner-Laurin (remue-ménage), secrétaire-trésorière et Simon de Jocas (Les 400 coups), représentant de Québec Édition, composent le bureau de direction. Le conseil est complété par Geneviève Pigeon (L’instant même), Mariève Talbot (la courte échelle), Élodie Comtois (Écosociété) et Martin Vallières (Les Éditions CEC).L’ANEL regroupe plus de 110 maisons d’édition de langue française au Québec et au Canada. Sa mission est de soutenir la croissance de l’industrie de l’édition et d’assurer le rayonnement du livre québécois et franco-canadien à l’échelle nationale et internationale. Les maisons d’édition membres de l’Association publient divers types d’ouvrages, du roman au manuel scolaire en passant par l’essai et le livre jeunesse. Ces maisons sont situées au Québec, en Ontario, au Manitoba et au Nouveau-Brunswick.