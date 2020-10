Arnaud Lagardère contre Vivendi : l'Assemblée générale rejetée en justice

crédit photo : Lagardère

Les deux actionnaires qui avaient intenté l’action — Amber et Vivendi — représentent près de 47 % du capital du groupe Lagardère. Ils avaient demandé que se déroule une assemblée afin de pouvoir obtenir des sièges au conseil de surveillance du groupe d’Arnaud Lagardère.Selon Le Point , le référé n’a pas abouti : le président Paul-Louis Netter souligne en effet dans son verdict que les deux actionnaires n’établissent pas la preuve qu’ils agissent dans « un autre but que celui de leurs intérêts propres et que les nominations qu’ils sollicitent auraient pour effet d’aboutir à un meilleur fonctionnement du conseil de surveillance et, plus généralement, de la société ».Les voici donc déboutés et condamnés à verser 20.000 € d’amende à Lagardère. La suite sera à découvrir dans le prochain épisode : la saga ne fait que commencer.Auprès de Capital , le gérant commandité souligne qu’il reste pleinement confiant — et pour cause : les appétits de Vivendi sont d’une part soumis aux règles du marché européen, d’autre part aux regards vigilants de l’Autorité de la concurrence.Or, quand bien même Vivendi deviendrait propriétaire de l’ensemble de Lagardère, la commandite d’Arnaud Lagardère, récemment consolidée par l’arrivée de Bernard Arnault qui a fait entrer son groupe dans la danse et les marques LVMH avec lui.Arnaud Lagardère, pose cependant les cartes sur la table : « 1. Je veux garder les commandes opérationnelles - moi les présidences d’honneur, ça ne m’intéresse pas. 2. Je veux un groupe stable — pas question qu’on passe notre temps à se défendre contre les activistes. 3. Je veux que le groupe garde ses deux piliers, le travel retail et l’édition. »Pour l’instant, la justice a tranché : « Nous ne relevons aucune anomalie dans le fonctionnement formel des organes sociaux de la société Lagardère SCA », note le juge.