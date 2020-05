Arnaud Lagardère : “Je ne modifierai pas la gouvernance de ma société” 

Le 5 mai dernier, un chapitre riche en rebondissements boursiers s’est clos. Avec des appuis de taille, Arnaud Lagardère a finalement réussi à déjouer les plans d’Amber Capital, alors actionnaire principal du groupe, qui visait le renouvellement de tout le conseil de surveillance. Dans une interview accordée aux Échos, le fils du fondateur Lagardère revient sur ce bras de fer intense, avec un mot d’ordre : « Je ne modifierai pas la gouvernance de ma société sous pression. »





ActuaLitté, CC BY SA 2.0





Pour rappel, l’annonce avait fait



Arnaud Lagardère avait décidé de contrattaquer. Pour ce faire, il a donné l'impression d'une stratégie offensive avec

Pour rappel, l’annonce avait fait l’effet d’une bombe dans les hautes sphères boursières : l’actionnaire principal du groupe Lagardère appelait à la « transformation profonde de la société, de sa structure, de sa gouvernance et de sa stratégie ». Une décision que les investisseurs britanniques — qui seraient détenteurs d’environ 18 % du capital — expliquaient par des « performances économiques très en dessous de la moyenne » voire « une décennie d’erreurs stratégiques majeures ».Arnaud Lagardère avait décidé de contrattaquer. Pour ce faire, il a donné l'impression d'une stratégie offensive avec des appuis de taille . Il s’est d’abord tourné vers le fonds souverain qatari, deuxième actionnaire de la société, avant de rechercher de nouveaux alliés : Vincent Bolloré, grand patron de Vivendi — donc du numéro 2 de l’édition, Editis, concurrent de Hachette Livre appartenant à Lagardère — et le milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière.

Les résolutions d’Amber Capital rejetées en assemblée générale



Une stratégie qui s’est montrée concluante puisque l’offensive du fonds britannique a été officiellement déjouée le 5 mai dernier lors de l’assemblée générale du groupe Lagardère. Et ce, alors qu’Amber Capital avait lui aussi tenté de fédérer d’autres fonds.



Dans une interview accordée aux Echos, Arnaud Lagardère explique que le fonds britannique, qui souhaitait renouveler le conseil de surveillance et revoir la structure du groupe — une société en commandite par actions — était surtout intéressé par le démantèlement du groupe.



« La commandite, ce n’est pas vraiment le sujet d’Amber » explique-t-il. « Leur sujet, c’est de gagner de l’argent, le plus vite possible, en démantelant le groupe. »



Et de justifier : « Je ne me suis jamais interdit de réfléchir sur la commandite. Mais ce n’est pas Amber qui va me précipiter à faire quelque chose que je ne veux pas faire. [...] Je ne modifierai pas la gouvernance de ma société sous pression. »



Un éventuel rapprochement entre Hachette Livre et Editis ?



« Je m’opposerai personnellement à tout démantèlement de mon groupe » reprend le gérant de Lagardère. Avant de revenir sur le soutien de Vivendi ou Marc Ladreit de Lacharrière alors entré dans le capital. Il affirme qu’aucune contrepartie ne leur a été proposée.



À saisir : l'un des cinq plus grands

éditeurs américains est en vente



« Nous souhaitons nous renforcer dans notre branche livre, mais à l’étranger » poursuit-il, avant d’expliquer qu’il pouvait envisager le rachat de la maison d’édition Simon & Schuster. « Si l’opportunité d’un rachat se présente, bien sûr qu’on ira. D’ailleurs nous sommes déjà présents aux États-Unis. Tous les acteurs du livre regardent le dossier. »



Sauf qu'un article particulièrement soigné dans Mediapart a mis le feu aux poudres. Il semblerait bien que le projet n’appartienne plus à Arnaud Lagardère, mais bien à Vincent Bolloré. Ce dernier aurait en tête un rapprochement des deux structures, Editis et Hachette, en préservant le meilleur des deux mondes. Et le démantèlement se ferait alors, par la force des choses, que ce soit pour Lagardère Retail, ou encore sur la presse…