Arnaud Nourry rejoint le conseil de gérance du groupe Lagardère

Ce 17 août 2020, la gérance de Lagardère, assurée pour quatre années supplémentaires par Arnaud Lagardère à compter de cette date, annonce la création d'un conseil de gérance. Celui-ci réunit Pierre Leroy, co-gérant de Lagardère, Thierry Funck-Brentano, également co-gérant, Ramzi Khiroun, porte-parole, et Gérard Adsuar, directeur financier, et désormais Arnaud Nourry, PDG de Hachette Livres, et Dag Rasmussen, PDG de Lagardère Travel Retail.Ils participeront désormais « activement » au pilotage stratégique du groupe, indique Lagardère. Par ailleurs, le groupe compte renforcer la présence internationale de sa filiale consacrée à l'édition « en renforçant ses positions partout dans le monde, et alors que le secteur de l’édition comporte de nombreuses opportunités de consolidation à court terme ».Il faut comprendre que le groupe mènera une politique d'acquisition plutôt ambitieuse, qui pourrait d'ailleurs commencer avec l'achat de Simon & Schuster , propriété bientôt mise en vente de ViacomCBS.Par ailleurs, le communiqué du groupe ajoute : « Le Conseil de Surveillance a enfin tenu à affirmer son attachement à l’intégrité du Groupe, et fait part de sa vigilance accrue face aux tentatives de déstabilisation de sa gouvernance et aux velléités de démantèlement de ses activités. »Une référence pas vraiment voilée aux récentes manœuvres du fonds d'investissement Amber Capital , actionnaire principal de Lagardère, qui, après des investissements, appelait à la « transformation profonde de la société, de sa structure, de sa gouvernance et de sa stratégie ». Arnaud Lagardère avait vivement réagi, en trouvant notamment des alliés du côté de Vivendi, propriétaire du groupe concurrent Editis.Mais le duo formé par Vivendi et Amber Capital, deux actionnaires importants du groupe Lagardère, pourrait revenir à l'assaut...Photographie : Arnaud Nourry (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)