Arnaud Robert, premier président de l'alternance pour la Sofia

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Cécile Deniard est traductrice littéraire. Elle a publié une quarantaine de titres pour les éditions Albin Michel, Le Seuil, Christian Bourgois, etc. Elle est membre du conseil d’administration de la Sofia depuis 2014. Elle a également exercé des fonctions au sein de l’ATLF, du CEATL et du CPE.

Cette élection traduit le principe d’alternance à la présidence de la Sofia entre les collèges auteurs et éditeurs adopté par l’Assemblée générale en juin dernier.Cette alternance est venue renforcer la gouvernance totalement paritaire de la société, tant au sein du Conseil d’administration que de l’Assemblée générale, par les auteurs et les éditeurs.L’ensemble du Conseil d’administration remercie Alain Absire pour ses six années de présidence au sein de la Sofia.Arnaud Robert est directeur juridique et des relations institutionnelles du groupe Hachette Livre. Membre du Conseil d’administration de la Sofia, depuis 2011, il en était précédemment le Vice-président. Il a également été Président du CFC de 2014 à 2017.