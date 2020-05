Arnaud Roland nommé conseiller technique en charge du plan artistes-auteurs

Photographie : cour d'honneur du ministère de la Culture, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Un arrêté signé par Franck Riester, le ministre de la Culture, fait état de la nomination d'Arnaud Roland en tant que « conseiller technique en charge des industries culturelles et du plan artistes-auteurs, à compter du 25 mai 2020 ».Titulaire d'un Master en droit des affaires, spécialité propriété intellectuelle, de l'université Toulouse 1, d'un Master en droit des médias et de la communication, et passé par l'École de formation des barreaux (EFB), Arnaud Roland exerçait en qualité de consultant au sein de l'agence de conseil Altermind depuis 2019, jusqu'au 22 mai dernier, selon nos informations.Auparavant, il avait exercé pendant 4 ans au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au sein duquel il avait notamment travaillé sur la régulation audiovisuelle.Difficile de déterminer si le « plan artistes-auteurs » évoqué dans l'arrêté désigne les suites données au fameux Rapport Racine, ou le plan de soutien aux auteurs pour faire face à la crise sanitaire et économique causée par l'épidémie de Covid. Les quelques propositions du ministère ont pour l'instant été accueillies froidement par la profession, qui dénonce un système d'attribution des aides aux allures d'« usine à gaz » Nous avons tenté de joindre le ministère de la Culture afin d'obtenir des précisions.