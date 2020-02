Around B, un robot conçu pour guider les lecteurs dans les librairies

< >

Désigné par Kim Seungwoo et Kyumin Ha au sein de Naver Labs, Around B (pour « Around Bookstores », « Autour des librairies ») n'a pas pour vocation de remplacer votre libraire favori, celui qui a toujours le bon conseil de lecture. Au contraire, l'objectif serait plutôt de lui dégager plus de temps pour faire des recommandations.La petite machine proposée par Naver Labs assumerait une tâche plus logistique : pendant la déambulation d'un client dans la librairie, Around B viendrait accueillir les différents livres que celui-ci souhaite feuilleter, avant de l'accompagner vers une zone définie, dotée de chaises ou de fauteuils pour pouvoir prendre son temps. Une fois le choix du client fait, Around B apporterait les livres choisis à la caisse, pour le règlement, ou à un emplacement défini, pour faciliter la remise en rayon par le libraire.Une sorte de caddie intelligent, donc, qui assurerait une certaine discrétion aux lecteurs quant à leurs choix tout en leur facilitant la vie. Évidemment, la machine n'est pas vraiment pensée ou conçue pour les petites librairies de quartier, surtout qu'elle ne semble pas capable de surmonter un obstacle de la hauteur de quelques marches... Enfin, le coût de la machine ne permettra de l'inviter que dans les librairies capables de se l'offrir.À ce titre, toutefois, Naver Labs garantit un coût compétitif, en limitant la fonctionnalité directement gérée par le robot à l'évitement d'obstacles. Pour le reste, comme la localisation ou la création d'une carte de déplacement, le stockage est réalisé dans le « nuage », après création des informations par un autre robot, le M1, doté d'une technologie plus avancée, avec caméra et scanners laser. Ainsi, Around B devient beaucoup plus abordable, en raison d'un processeur et de capteurs moins poussés.Apparemment, la machine de Naver Labs a fait ses débuts dans la librairie YES24 de Busan, en Corée du Sud, dès 2017, aux côtés d'un chariot électrique destiné à soulager les libraires du poids des livres à installer en rayon.