Arrestation d'un groupe criminel pour le vol de 2 millions € de livres rares

Samuel John, CC BY SA 2.0 (photo d'illustration)

Coup de filet européen

Une organisation criminelle internationale est ainsi démantelée, connue des autorités pour un grand nombre de cambriolages perpétrés à travers l’Europe. C’est une collaboration entre Eurojust, Unité de coopération judiciaire de l’Union européenne, et Interpol, Organisation internationale de police criminelle, qui a permis cette arrestation.En tout, 15 personnes impliquées, donc, et 45 perquisitions réalisées. En janvier 2017, les membres de cette organisation criminelle ont pu pénétrer dans un entrepôt — avec la permission de propriétaires — situé à Feltham, au Royaume-Uni. Ils étaient alors mandatés pour récupérer des ouvrages en vue de les expédier pour une foire du livre à Los Angeles.Des éditions rares, évidemment, appartenant à des individus basés un peu partout en Europe, qui comprenaient des livres des XVIe et XVIIe siècles. Les suspects, de nationalité roumaine, ont alors pu dérober les livres tout en évitant les systèmes de sécurité, et ainsi repartir avec leur butin, en quittant tranquillement le Royaume-Uni.Dans leur collaboration, Eurojust et Interpol ont fluidifié la collaboration entre Roumanie, Royaume-Uni et Italie, pour faire tomber l’organisation. Plusieurs mandats d’arrêt européens ont été émis par les autorités britanniques à l’encontre de la Roumanie — permettant aux pays de pouvoir échanger plus efficacement leurs informations, souligne Eurojust.