Art, écologie, patrimoine : trois éditeurs intègrent la diffusion Harmonia Mundi

Editions Fage









Nouvelles Editions Scala



Les éditions Rue de l'Echiquier sont spécialisées en écologie et sur tous les sujets qui s'y rapportent et dans tous les domaines éditoriaux (livres pratiques, albums jeunesse, bandes dessinées et fiction) avec pour objectif de « publier dès aujourd'hui des livres pour demain » à destination de lecteurs curieux, avides de comprendre leur époque et en quête de solutions.La maison Fage, publie depuis 2003 des ouvrages dans le domaine des beaux-arts et qui compte à son catalogue la célèbre collection Paroles d'artistes (ouvrages monographiques petit format qui permet d'envisager l'univers d'un artiste à travers une sélection de trente reproductions et autant de citations extraites d'entretiens, de correspondances ou d'un écrit de l'artiste lui-même en version bilingue anglais-français).Ainsi que les Nouvelles Editions Scala, maison d'édition indépendante spécialisée en art, notamment dans le patrimoine muséal et architectural en France, sur les arts asiatiques et l'art japonais en particulier, sur l'art contemporain, sur la danse…