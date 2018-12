Artaud, Bernanos et Zelda Fitzgerald dans le domaine public en 2019

Antonin Artaud, Georges Bernanos et Zelda Fitzgerald

Artaud, ou la cruauté

Bernanos, incontournable

Zelda Fitzgerald, cet autre Paris

Les œuvres des auteurs morts en 1948 entreront dans le domaine public à partir du 1er janvier 2019, ce qui offre la possibilité, par exemple, de proposer de nouvelles éditions ou encore d'en proposer des exemplaires numériques gratuits.Mort le 4 mars 1948, le dramaturge et poète Antonin Artaud est un des auteurs de théâtre français les plus célèbres du XXe siècle, mais aussi l'un des plus torturés. Victime de déséquilibres mentaux et d'une thérapie qui consistait alors en de douloureuses séances d'électrochocs, Artaud se réfugie dans la consommation de drogues, qui le soulagent de manière intermittente, et dans l'écriture.Le théoricien du « théâtre de la cruauté », qui prônait un engagement total de l'acteur sur la scène, jusqu'à l'embrasement et à la transe du spectateur, a signé une série d'essais, de lettres et poésie libre, réunis sous le titre Le Théâtre et son double, devenus un corpus incontournable du théâtre français.Autre entrée notable, celle des œuvres de Georges Bernanos, écrivain et figure politique du milieu du XXe siècle, qui se fit connaitre dans le monde littéraire avec Sous le soleil de Satan en 1926 et le Journal d'un curé de campagne 10 ans plus tard. Proche de l'Action française et de ses positions nationalistes, mais auteur d'un pamphlet anti-franquiste, Les Grands Cimetières sous la lune, en 1938, Bernanos est un personnage complexe.Exilé au Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, il fait son retour en France, désabusé par l'ambiance de l'épuration. Il refuse à la fois un poste au gouvernement de De Gaulle et une place à l'Académie française : « Quand je n'aurai plus qu'une paire de fesses pour penser, j'irai l'asseoir à l'Académie », aurait-il déclaré à ce sujet.Notons également l'entrée dans le domaine public des œuvres de l'illustrateur et poète Henri Caruchet, qui signait parfois Henrik Barsen, d'André Dauchez, de Fernand Maillaud, qui illustra notamment des œuvres de Jules Renard (également dans le domaine public), ou encore de Pierre-Émile Cornillier, peintre et écrivain amateur de spiritisme.Du côté des écrivains étrangers, dont seules les œuvres en version originale sont dans le domaine public — à moins que les auteurs des traductions soient décédés en 1948 ou avant —, Zelda Fitzgerald, auteure d'un roman autobiographique et de nouvelles, épouse de Francis Scott Fitzgerald, entrera dans le domaine public, tout comme l'auteur et dessinateur allemand Thomas Theodor Heine, cocréateur de la revue Simplicissimus, et l'écrivain japonais Osamu Dazai.Il est possible de retrouver d'autres œuvres et auteurs qui entreront bientôt dans le domaine public grâce au calendrier de l'avent réalisé par le collectif SavoirsCom1