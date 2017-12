Arte organise une soirée spéciale consacrée à l'auteure Karen Blixen

Out of Africa, le film de Sydney Pollack avec Meryl Streep et Robert Redford, ne doit pas faire oublier l'œuvre de Karen Blixen, connue comme la baronne Karen von Blixen-Finecke et sous le pseudonyme d'Isak Dinesen. La chaîne Arte proposera, le dimanche 7 janvier 2018, une soirée spéciale qui alliera le film de Pollack, adapté de La Ferme africaine, publié en 1937, et un portrait inédit, Karen Blixen, le songe d’une nuit africaine, réalisé par Elisabeth Kapnist.

20h55 - Out of Africa

Une grande histoire d’amour, les splendides paysages de l’Afrique de l’Est, la musique romantique de John Barry, un réquisitoire anticolonialiste : Out of Africa a tout pour plaire. Lors de sa sortie, le film a raflé sept Oscars et rencontré un succès public considérable. Succès mérité : le scénario, les décors, la réalisation très soignée de Sydney Pollack et l’interprétation magnifique de Meryl Streep et Robert Redford placent ce film au niveau des plus grandes productions hollywoodiennes.

Un film de Sydney Pollack avec Meryl Streep, Robert Redford (1985, États-Unis, 154’) Avec : Meryl Streep (Karen Blixen-Finecke), Robert Redford (Denys Finch-Hatton), Klaus Maria Brandauer (Bror von Blixen), Michael Kitchen (Berkeley), Malick Bowens (Farah), Joseph Thiaka (Kamante)

7 Oscars 1986 dont Meilleur film, Meilleur réalisateur, 3 Golden Globes 1986 dont Meilleur film dramatique







23h30 — Karen Blixen, le songe d’une nuit africaine

Reconnue comme le plus grand écrivain danois du XXe siècle, Karen Blixen a vécu 17 ans au Kenya, pays qui la révèle et qu’elle a appris à aimer passionnément avant de retourner dans son pays natal, ruinée et malade. Comment vivre quand on a tout perdu ? Comment renaître ? Le documentaire d’Elisabeth Kapnist explore cette question et montre la métamorphose de Karen Blixen en écrivain.

De sa maison kenyane qui fait face à la savane à la demeure familiale au nord de Copenhague, ce film est un voyage sur les pas d’une femme au destin hors norme. Alliant aventure, profondeur de l’introspection et romanesque, l’œuvre inclassable de Karen Bixen nous guide. À travers ses récits, ses contes, ses photographies et ses dessins, elle offre une compréhension singulière de son époque.

À contre-courant du colonialisme ambiant, elle raconte une Afrique intime sur le chemin d’une inévitable émancipation. Par son destin et sa littérature, Karen Blixen délivre surtout une expérience de résilience : « Personne n’a payé plus cher que moi son entrée en littérature ».

Un documentaire d’Elisabeth Kapnist Coproduction : ARTE France, Compagnie des phares et balises (2017, 52 min)