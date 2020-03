Arte Radio nous fait entendre les écrivains au travail avec Bookmakers

Illustration de Sylvain Cabot

C’est quoi, le style ? Comment construit-on une intrigue, un personnage ? Où faut-il couper ? Chaque mois, Bookmakers écoute les plus grand.e.s auteur.e.s d’aujourd’hui raconter, hors de toute promotion, l’étincelle initiale, les recherches, la discipline, les obstacles, le découragement, les coups de collier, la solitude, la première phrase, les relectures… mais aussi le rôle de l’éditeur, de l’argent, la réception critique et publique, le regard sur le texte des années plus tard.

Making-of des romans et essais qui ont marqué leur époque, le podcast Bookmakers écoute tous les mois les plus grand.e.s écrivain.e.s livrer leurs secrets d'écriture et raconter la façon dont s'est construit, petit à petit, l'un de leurs livres emblématiques.



Épisode 1 : Philippe Jaenada — en ligne mercredi 18 mars

La Petite Femelle (Julliard, 2015)



C’est l’histoire de Pauline Dubuisson, condamnée en 1953 pour le meurtre de son ex-petit ami, mais traînée dans la boue par les journaux pour avoir couché, jeune femme, avec l’occupant allemand, tout en refusant après-guerre un destin de femme au foyer pour devenir médecin.



Après sept livres autobiographiques ayant fait de lui une sorte de Bukowski français (alcool, amour, humour, tiercé), c’est le livre qui a tout changé pour Philippe Jaenada. Extrêmement précis (selon sa méthode dite du « tapir enragé », vérifiant toutes les pièces du dossier jusqu’aux frontières de la folie), tout en cassant les codes de la chronique judiciaire par une avalanche d’apartés personnels particulièrement comiques.



Épisode 2 : Alice Zeniter — en ligne mercredi 15 avril

L’Art de perdre (Flammarion, 2017, Goncourt des lycéens et prix littéraire du Monde)



Cette fresque captivante explore les rapports entre la France et l’Algérie, de 1930 à aujourd’hui, à travers une famille kabyle suivie sur trois générations.

À 33 ans, romancière et autrice de théâtre, Alice Zeniter est l’une des voix essentielles de la littérature française contemporaine.



Épisode 3 : Delphine de Vigan — en ligne mercredi 13 mai

Rien ne s’oppose à la nuit (Jean-Claude Lattès, 2011, prix Renaudot des lycéens)



Les entretiens et découpages sont assurés par Richard Gaitet, avec une prise de son de Sara Monimart, un montage par Antoine Larcher et une réalisation, musique originale et un mixage de Samuel Hirsch. La série est en partenariat avec Babelio.