Artistes-auteurs : des “mesures concrètes” début 2021

Présentant le budget 2021 du ministère de la Culture, Roselyne Bachelot-Narquin a tenu à faire savoir l'attention portée par la Rue de Valois à la situation des artistes-auteurs, plusieurs mois après la remise du rapport de Bruno Racine à son prédécesseur, Franck Riester.Côté finances, le budget 2021 (programme 131, « Création ») intègre de nouvelles mesures en faveur des artistes-auteurs, soit 2 millions €. Ces mesures devraient « renforcer l’accès effectif aux droits sociaux fondamentaux des artistes-auteurs », « améliorer leur situation économique » et « mieux les associer aux réflexions et négociations qui les concernent ».Plus précisément, mais sans trop en dire, le ministère indique que son action sera aussi orientée vers « la répartition de la valeur entre les différents acteurs dans le processus de création » et « la représentativité des artistes-auteurs et de leur capacité à être associés à la définition des politiques publiques et à la mise en œuvre des décisions qui les concernent ».À ce sujet, une réunion s'est déroulée au ministère de la Culture, le 25 septembre dernier, pour évoquer la représentativité des artistes-auteurs. Des représentants des artistes-auteurs réclament l'organisation d'élections professionnelles, quand d'autres organisations préconisent un statu quo. Le droit du travail sera-t-il appelé à trancher, avec la présence du ministère du Travail pendant les discussions ?« Une méthode de concertation avec les différentes structures représentant les artistes-auteurs et avec les organismes de gestion collective sera déployée dès cet automne afin de pouvoir aboutir avant la fin du 1er trimestre 2021, sur un certain nombre de mesures très concrètes », indique en tout cas le ministère.Autre annonce ministérielle qui devrait profiter aux artistes-auteurs, et qui fait suite à des déclarations présidentielles : un grand plan de commandes artistiques, doté de 30 millions € dans le cadre du Plan de relance, devrait soutenir les jeunes créateurs, notamment dans le domaine de la littérature.Photographie : mobilisation lors du FIBD 2020, à Angoulême. ActuaLitté, CC BY SA 2.0